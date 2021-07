Inician los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: no te pierdas ningún detalle de la ceremonia inaugural

Llegó el día más esperado, iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de un año de aplazamiento y con un clima de mucha incertidumbre, de una vez por todas se podrá dar inicio a este espectacular evento. Al menos 15 líderes de países y organizaciones han confirmado su asistencia a esta ceremonia inaugural, sin duda alguna la primera diferencia con Rio 2016 a la que asistieron 40 mandatarios.

No obstante, pese a las complicaciones por el COVID-19 que será una constante que estará siempre al acecho, 204 países que buscarán la gloria olímpica en 306 eventos de 42 disciplinas deportivas.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos se está desarrollando a puerta cerrada y sin la presencia de espectadores por decisión del Comité Organizador. Actualmente, la capital de Japón se encuentra en estado de emergencia sanitaria por el avance en los contagios por COVID-19.

Después de cinco años de ausencia, nuevamente se tendrá un evento de estas magnitudes en el que se reúne a tantas naciones en busca de grandes logros deportivos. Los Juegos Olímpicos de Tokio destacan por un gran componente visual.

Aspectos culturales, como de costumbre, formaron parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

The variety and beauty of the costumes worn at the #Tokyo2020 #OpeningCeremony is indescribable.

Help us finish this sentence: These costumes are… #StrongerTogether | #UnitedByEmotion

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021