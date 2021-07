Lista de control de la salud masculina para cada edad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es un reto realizar un seguimiento de todas las pruebas, vacunas y medidas de salud preventivas que necesitas para mantenerte al tanto de tu salud durante toda la vida. Y la pandemia del coronavirus solo lo ha hecho más difícil: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron en septiembre pasado que casi un tercio de los adultos estadounidenses habían evitado o retrasado recibir atención de rutina debido a preocupaciones sobre la COVID-19.

Ahora que las vacunas están ampliamente disponibles y los recuentos de casos son más bajos en muchos lugares, es un buen momento para ponerte al día con tu salud. Y según los CDC, incluso antes de la pandemia, los hombres eran un poco menos propensos que las mujeres a reportar que habían visitado a un médico durante el año anterior.

Desarrollar una relación con tu proveedor de atención médica primaria es una decisión inteligente, dice John Meigs Jr., MD, ex presidente de la AAFP y médico de familia en Centerville, Alabama. “Es extremadamente importante que los hombres y las mujeres, tengan una fuente de atención regular que vean de forma periódica” dice.

Para ayudar a los hombres a proteger su salud, hemos recopilado recomendaciones de los CDC, el grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos (un panel nacional e independiente de expertos médicos) y la iniciativa Choosing Wisely , de la American Board of Internal Medicine Foundation, así como de expertos en salud preventiva.

Aquí están las pruebas de detección y las vacunas que los hombres necesitan y los pasos inteligentes que deben tomar a los 20 y 30, 40 y 50, y 60 y más. (Y aquí encontrarás una lista de verificación similar para mujeres.)

Qué deben hacer los hombres en sus 20 y 30 años

Vacunas

Una vacuna contra la influenza, cada año.

Un refuerzo contra el tétanos cada 10 años.

Vacuna contra la tos ferina (refuerzo Tdap) a menos que estés seguro de haber recibido una cuando eras preadolescente o adolescente.

Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), si eres menor de 26 años y aún no la has recibido.

Pruebas diagnósticas

Revisa con tu médico

Historial sexual y uso de condón.

Dieta, ejercicios y hábitos de sueño.

Tabaquismo, consumo de alcohol y cualquier otro hábito de uso de sustancias.

Consejos de Salud para Hombres

La edad adulta temprana es un momento ideal para desarrollar una relación de trabajo continua con un médico de familia o de atención primaria, dice Meigs. De esta manera, tendrás a alguien en quien confíes, y que esté familiarizado con tu estilo de vida y tu historial médico, con quién hablar sobre cualquier problema de salud.

Es importante cuando se trata de enfermedades que pueden ser incómodas de discutir o que se examinan con regularidad, como el cáncer de testículo, dice Meigs. En este caso, por ejemplo, algunos hombres pueden ignorar los síntomas, y el USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) recomienda no realizar pruebas de detección periódicas de cáncer porque es relativamente raro y tiene una alta tasa de supervivencia.

Aun así, el cáncer de testículo es el cáncer más común entre los hombres entre 15 a 34 años. Si descubres un bulto o tienes dolor en un testículo, es importante que se lo digas a tu médico.

Y aunque las recomendaciones de referencia de los CDC para los exámenes anuales de enfermedades sexuales transmitidas (STD) están dirigidas principalmente a mujeres y hombres homosexuales y bisexuales; Ana Fadich, M.P.H., vicepresidente del grupo de educación para la salud sin fines de lucro Men’s Health Network, dice que todos los hombres deben considerar las pruebas de STD en cualquier momento que cambien de pareja sexual.

Los hombres deberán solicitar este examen en el consultorio del médico, dice Fadich, porque no existe un equivalente para la salud de los hombres de la visita de bienestar de la mujer, en la que los exámenes de STD son de rutina.

Que deben hacer los hombres entre los 40 y 50 años

Vacunas

Una vacuna contra la influenza, cada año.

Un refuerzo contra el tétanos cada 10 años.

Vacuna Shingrix (contra el herpes) a los 50 años.

Pruebas diagnósticas

Enfermedades de transmisión sexual: Los CDC recomiendan que los hombres homosexuales y bisexuales sexualmente activos se hagan pruebas de detección al menos una vez al año para detectar clamidia, gonorrea y sífilis.

Presión arterial: Hazte revisar al menos una vez al año.

Colesterol: Continúa con los análisis de sangre para el colesterol cada 4 a 6 años, según los factores de riesgo.

Diabetes tipo 2: Si tienes sobrepeso o eres obeso, hazte un análisis de sangre cada tres años.

Cáncer colorrectal: A los 45 años, habla con tu médico sobre cuándo comenzar la detección del cáncer de colon. Se encuentran disponibles una colonoscopia cada 10 años, una prueba de heces cada año y algunas otras opciones de detección. Pregúntale a tu médico cuál puede ser mejor para ti.

Cáncer de próstata: Es posible que no sean necesarias las pruebas periódicas del antígeno prostático específico (PSA), que pueden detectar el cáncer de próstata. Asegúrate de hablar con tu médico sobre los riesgos y beneficios de la prueba. Si te preocupa el cáncer de próstata, habla con tu médico a los 55 años o antes sobre si tienes un mayor riesgo.

Cáncer de mama y de cuello uterino: Algunos hombres transgénero pueden necesitar someterse a exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino, pero acceder a una atención de calidad puede ser un desafío. Consulta el directorio de proveedores con conocimiento y que brindan tratamiento de afirmación de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero para encontrar uno en tu área o que esté disponible a través de telemedicina.

Revisa con tu médico

Historial sexual y uso de condón.

Dieta, ejercicios y hábitos de sueño.

Tabaquismo, consumo de alcohol y cualquier otro hábito de uso de sustancias.

Consejos de Salud para Hombres

Durante estos años tus factores de riesgo cardiovasculares, como la presión arterial alta y el aumento de peso, podrían aumentar, dice Meigs. (Para obtener más información sobre tu riesgo cardiovascular, consulta nuestro informe aquí).

Y debido a que el metabolismo se ralentiza naturalmente con la edad, dicen que es especialmente importante que los hombres de este grupo de edad que se mantengan activos y mantengan buenos hábitos alimenticios. Esto te ayudará a mantener un peso saludable y reducir los riesgos de enfermedades cardíacas.

Cuando se trata de pruebas de detección de cáncer de próstata, “requiere una conversación con tu médico,” dice Meigs. En mayo de 2018, la USPSTF actualizó sus directrices y los expertos difieren sobre si los hombres deben ser examinados de forma rutinaria para detectar signos de cáncer mediante una prueba de PSA. La USPSTF no recomienda este análisis de sangre a menos que los hombres lo soliciten, después de escuchar por primera vez los posibles beneficios y riesgo de hacerse el análisis.

Habla con tu médico sobre tu perfil de riesgo personal de cáncer de próstata; las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata o son afroamericanos o de ascendencia africana pueden tener un riesgo mayor.

Que deben hacer los hombres de 60 años en adelante

Vacunas

Una vacuna contra la influenza cada año.

Un refuerzo contra el tétanos cada 10 años.

Vacuna Shingrix (contra el herpes) si aún no la has recibido.

Vacuna antineumocócica, a los 65 años. Los CDC recomiendan que todos los adultos mayores reciban una dosis de PPSV23 (Pneumovax). También está disponible una vacuna antineumocócica adicional, PVC13 (Prevnar), pero no es necesaria para todos los adultos mayores; pregúntale a tu médico si debes recibirla.

Pruebas diagnósticas

Enfermedades de transmisión sexual: Los CDC recomiendan que los hombres homosexuales y bisexuales sexualmente activos se hagan pruebas de detección al menos una vez al año para detectar clamidia, gonorrea y sífilis.

Presión arterial: Que te la revisen al menos una vez al año.

Colesterol: Continúa con los análisis de sangre para el colesterol cada 4 a 6 años, según los factores de riesgo.

Diabetes tipo 2: Si tienes sobrepeso o eres obeso, hazte un análisis de sangre cada 3 años hasta los 70 años.

Cáncer colorrectal: Continúa haciéndote las pruebas de detección hasta los 75 años.

Aneurisma aórtica abdominal: Si alguna vez has fumado, la USPSTF actualmente recomienda que te hagas una ecografía para detectar un aneurisma de la aorta abdominal, un área agrandada en la aorta que puede romperse si se agranda demasiado, en algún momento entre los 65 y los 75 años.

Revisa con tu médico

Historial sexual y uso de condón.

Dieta, ejercicios y hábitos de sueño.

Tabaquismo, consumo de alcohol y cualquier otro hábito de uso de sustancias.

Consejos de Salud para Hombres

Perder una pareja o terminar una relación puede devolverlo al grupo de solteros, lo que puede conllevar un mayor riesgo de contraer una STD, dice Fadich. Por eso es aconsejable seguir usando condones durante las relaciones sexuales, incluso si el embarazo ya no es un riesgo para tu pareja.

También es importante controlar tu capacidad intelectual y tu salud mental. “A esta edad, la gente comienza a preocuparse por olvidarse de las cosas”, dice Meigs.

Mantenerse involucrado socialmente y activo físicamente puede ser bueno para tu bienestar emocional y cognitivo, señala. Un estudio del British Journal of Sports Medicine demuestra que el ejercicios aeróbico y el entrenamiento de fuerza, así como el tai chi, pueden mejorar la función cerebral en personas mayores de 50 años, incluyendo aquellas que están comenzando a experimentar un deterioro cognitivo. (Sin embargo, evita los suplementos para la memoria).

Trata de mantener una rutina de ejercicios regular: Los CDC recomiendan 30 minutos de ejercicios aeróbico por día, 5 días a la semana y 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza para adultos mayores.

Nota del editor: Esta historia se publicó por primera vez en 2017. Se ha actualizado para reflejar las revisiones de las directrices de detección y vacunación.

Reportaje adicional de Chris Hendel.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.