México vs. Japón: alineaciones probables, horarios y dónde podrás ver a El Tri en Tokio 2020

El Tri olímpico generó bastantes expectativas en Tokio 2020. El combinado mexicano goleó a Francia en su debut por 4-1. Su aplastante victoria ante el equipo de André-Pierre Gignac motivó al conjunto de Jaime Lozano. La selección azteca marcha en la primera posición del Grupo A y enfrentará a Japón en busca de la clasificación a la siguiente fase.

La meta es clara: igualar la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esa es la premisa y en la ejecución todo comenzó bastante bien. El conjunto azteca deslumbró en territorio nipón. Los goles de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre firmaron una contundente victoria de México que ilusiona a los aficionados.

Por otra parte está el conjunto anfitrión. Japón, al igual que México, salió victoriosa de su primera participación en el torneo. Los nipones vencieron a Sudáfrica por 1-0. El jugador que claramente resalta en la selección asiática es la joya del Real Madrid, Takefusa Kubo.

El partido se desarrollará el próximo domingo 25 de julio en el Saitama Stadium 2002 (07:00 ET y 06:00 horas de México).

