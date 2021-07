Detectan en condado de Los Ángeles presencia del mosquito portador del virus del Nilo Occidental

Se detectó la presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental en el condado de Los Ángeles por primera vez en lo que va del año.

Autoridades del Distrito de Control de Vectores del Condado de Los Ángeles confirmaron la detección del virus en poblaciones de mosquitos dentro de la comunidad tras recolectar especímenes en Bellflower, Studio City y Tarzana.

Our District has confirmed #WestNileVirus positive mosquito samples in #LACounty. The positive mosquito samples were collected from mosquito traps in @CityBellflower, #StudioCity, and #Tarzana.

— GLAmosquito (@GLAmosquito) July 22, 2021