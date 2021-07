Tokio 2020 es mágico: pesista gana la primera medalla de oro en la historia de Filipinas y rompe a llorar al instante [Video]

La emoción se apoderó de Hidilyn Diaz al escribir la página más gloriosa en la historia del deporte en Filipinas: la pesista ganó la primera medalla olímpica de oro en cualquier deporte para el país asiático.

Lo hizo en la categoría femenina de los -55 kg, logrando un récord olímpico de 224 kg -arranque y a dos tiempos-. Superó por apenas un kilo a Liao Qiuyun.

Tras lograr el levantamiento que le dio el triunfo y la medalla de oro, Diaz soltó las pesas y rompió en llanto, lo cual no mostró la valía de su conquista para ella y para todo un país que esperó más de medio siglo para saborear la gloria máxima en unos Juegos Olímpicos.

PURE EMOTION from Hidilyn Diaz as she wins the Philippines’ first Olympic gold medal in any sport 🇵🇭#TokyoOlympics | @OnHerTurf | #OlympicHERstory pic.twitter.com/uZPw1B2ISk

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 26, 2021