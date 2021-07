“Canelo” en la sangre: Johan Álvarez le propinó un nocaut a Owen Rodríguez en el primer round

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La incursión en el boxeo profesional de Johan Álvarez Suárez ha generado mucha expectativa. No es para menos, el joven boxeador es el sobrino de “Canelo“ Álvarez y se puede decir que ha heredado su vena boxística, pero también su presión. No obstante, el joven peleador lo ha hecho bastante bien y obtuvo su segunda victoria por nocaut contra Owen Rodríguez en Tijuana.

#Boxeo | 🥊 ¡La segunda victoria para Johan Álvarez! Ahora fue en Tijuana y todo el equipo de @CANELOTEAM estuvo a su lado. pic.twitter.com/OBi2PJ0hOP — Adictos al boxeo (@nikomexicano) July 25, 2021

Al mexicano solo le bastó un round para acabar con su oponente. Con apenas 17 años de edad, el joven boxeador ha mostrado muy buena calidad en su par de presentaciones como peleador profesional. Johan ha exhibido una potente zurda, buen contragolpe y buenos movimientos sobre la lona.

Desde la esquina de Owen intentaban despojar de inseguridades a su peleador al gritarle que su contrincante “solo era el apellido”. Sin embargo, el tapatío respondió sobre el ring y demostró que es mucho más que eso.

Aquí la pelea de Johansen Álvarez 🥊 sobrino de @Canelo. Triunfo de Johan Álvarez ante Owen Rodríguez. pic.twitter.com/kMSrJSnE8E — Brandon Ambriz L (@bramlob18) July 24, 2021

Luego de hilar grandes combinaciones, Álvarez dejó a Rodríguez sobre la lona, por lo que el réferi procedió a realizarle el respectivo conteo. Owen no pudo responder y Álvarez se llevó el combate. En este sentido, el tapatío consiguió una nueva victoria luego de vencer a Érick Gómez Hernández, también por la vía rápida, en el primer asalto.

Johan Álvarez no es solo apellido

“El apellido lo tengo. El apellido no se sube a pelear por mí. Saúl es mi tío, pero él no se sube a aventar golpes por mí (…) yo soy el que me mato, me preparo, me disciplino, entonces las peleas van a ir hablando por sí solas. La verdad yo creo que no solo es el apellido. Yo peleo con el corazón y con los puños”, sentenció Johan en una entrevista difundida por Omar Pérez.

Llevar el apellido del @Canelo no implica sólo "ventajas". Ayer en su segunda pelea como profesional en Tijuana, al rival de Johan Álvarez lo motivaban en su esquina gritando "NO TRAE NADA. ES EL PURO APELLIDO" Noqueó a Owen Rodríguez! Apenas empieza, pero la cabeza 👌 pic.twitter.com/Bb4rl7I2nA — Omar Pérez Campos (@omardepor) July 24, 2021

