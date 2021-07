Murió el exsenador Mike Enzi tras sufrir un accidente de bicicleta

El exsenador Mike Enzi murió el lunes después de ser hospitalizado en relación con un accidente de bicicleta. Tenía 77 años.

El republicano de Wyoming, quien se retiró del Senado a fines del año pasado, “falleció pacíficamente hoy rodeado de su familia”, según un mensaje publicado el lunes por la noche, hora de Wyoming, en su cuenta oficial de Twitter.

“Su familia expresa su profundo agradecimiento por todas las oraciones, el apoyo y la preocupación. Ahora piden privacidad y oraciones continuas durante este momento difícil “, tuiteó la cuenta de Enzi.

His family expresses their deep appreciation for all of the prayers, support and concern. They now ask for privacy and continued prayers during this difficult time.

The family is planning to hold a celebration of a life well-lived, with details to be shared later. https://t.co/vn0wxDWrgS

— Mike Enzi (@SenatorEnzi) July 27, 2021