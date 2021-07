Paris Hilton niega estar embarazada pero ya tiene el nombre de su primer bebé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Paris Hilton es una de las socilités más famosas del mundo y su vida personal siempre ha dado mucho de que hablar. La estrella de “The Simple Life” está comprometida a casarse con el magnate Carter Reum el próximo año.

A meses de que los dos contraigan matrimonio se soltó la bomba de que Paris estaría esperando su primer bebé. Sin embargo, la propia Paris ha negado la noticia en su podcast más reciente.

“Paris deja las cosas claras y confirma que no está embarazada”, dice la publicista del podcast “This Is Paris”. “Dice que está esperando hasta después de la boda y no sabe cómo empezó el rumor, pero cree que podría deberse a que llevaba puesto su nuevo sujetador push-up”.

Scratch that! Paris Hilton is NOT pregnant. https://t.co/sBZoPJOsnF — Queens of Bravo (@queensofbravo) July 27, 2021

Lo que sí es verdad es que Paris sí planea en tener hijos y dice que nombraría a su bebé London si es una niña. En caso de que tenga un varón, a la también DJ le gustaría nombrarlo con el nombre de una ciudad o país, aunque no está lista para revelarlo públicamente.