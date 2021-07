“Por un asunto de salud”: La gimnasta olímpica Simone Biles se retiró de la final por equipos de Tokio 2020

“Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema de salud. Será evaluada diariamente para determinar si tiene autorización médica para futuras competiciones”.

Con un comunicado de apenas dos líneas intentó detener la Federación Estadounidense de Gimnasia la riada de conjeturas que siguieron a la retirada de la mayor estrella de este deporte de la final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El comunicado confirma que hay un problema y deja en duda la participación de Biles en el resto de finales que tenía pendientes: la del concurso completo y las de salto, suelo y barra.

Sin lesiones aparentes, pero insegura desde que empezó a competir el pasado domingo, Biles salió hoy con gesto serio al gimnasio Ariake, hizo su ejercicio de salto, que no clavó, e intercambió miradas de desconcierto con sus entrenadores.

“Tengo que centrarme en mi salud mental. Ya no confío en mí tanto, quizás me esté haciendo mayor. No solo somos deportistas. Somos personas y a veces tenemos que dar un paso atrás”, dijo la atleta, dejando entrever el posible problema.

Simone Biles: "I'm sorry. I love you guys, but you're gonna be just fine."

"You guys have trained your whole entire life for this, it's fine. I've been to an Olympics, I'll be fine. This is your first — you go out there and kick ass, okay?" pic.twitter.com/r2RxWQ2Dsy

— Kendall Baker (@TheKendallBaker) July 27, 2021