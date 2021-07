Paralizan las negociaciones para la pelea entre Canelo y Plant

La pelea contra Caleb Plant representaba para Saúl “Canelo” Álvarez la posibilidad de recibir las mayores ganancias de su historia, además de consagrarse como campeón indiscutible del peso supermediano.

El mexicano, que figura como agente libre, estaba a punto de lograr un acuerdo para el combate que se había anunciado para el próximo 18 de septiembre en la ciudad de Las Vegas.

Mike Coppinger de ESPN, informó que las negociaciones para el enfrentamiento se descarrilaron por desacuerdos en el contrato, tal como le indicaron varias fuentes.

Sources: Canelo Alvarez and Caleb Plant are closing in on a deal for a Sept. 18 bout in Las Vegas, a PBC on Fox PPV, for the undisputed 168-pound championship. One-fight offer from PBC that would likely earn Alvarez career-high paydayhttps://t.co/823vQiSV4P

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 20, 2021