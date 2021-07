Fiscal adjunto de Texas dice que Simone Biles es una “vergüenza nacional” por renunciar a finales en Tokio 2020

Simone Biles es considerada la más grande gimnasta de la historia y un ejemplo de fortaleza y perseverancia, pero el fiscal general adjunto de Texas la criticó groseramente por su decisión de retirarse de una final en Tokio 2020 por no sentirse mentalmente bien.

Aaron Reitz, del Partido Republicano, comentó sobre la retirada de Biles en un tuit de otra persona en el que se mostraba un video de la gimnasta Kerri Strug compitiendo en 1996 a pesar de una lesión de tobillo.

“Contrasten esto con nuestra egoísta e infantil vergüenza nacional, Simone Biles”, escribió sin escrúpulos el fiscal texano.

In 1996 Kerri Strug went back out on the mats for the finals & had a spectacular performance despite a severely injured ankle.

She did it because it was the only way Team USA had a chance at Gold.

Due to her effort, Team USA won Gold. Amazing grit.

The great ones find a way. pic.twitter.com/Rg6Mv3z6Gg

— Chris Buskirk (@thechrisbuskirk) July 27, 2021