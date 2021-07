La Patrulla Fronteriza detiene a 845 inmigrantes indocumentados en 24 horas en Texas

Los agentes del Sector de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande (RGV) han registrado a 845 inmigrantes en la frontera en 24 horas y las detenciones a lo largo del Río Grande en el sur de Texas muestran que en julio continúa el arribo masivo de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos, pese a las altas temperaturas.

El martes la mañana, los agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de la ciudad de Río Grande que trabajaban cerca de La Grulla se encontraron con un grupo de 336 migrantes cuando estos caminaban desde el Río Bravo hacia Estados Unidos, el grupo más grande de inmigrantes hallado este verano, al menos hasta ese momento.

El grupo estaba formado por 328 miembros de familias y ocho niños no acompañados.

Muchos dentro del grupo sufrían deshidratación y agotamiento.

Los técnicos médicos de emergencia de la Patrulla Fronteriza respondieron y brindaron asistencia médica a los necesitados antes de ser enviados al hospital para recibir tratamiento adicional. Los migrantes encontrados son de Honduras, El Salvador, Nicaragua y la mayoría de Guatemala.

Thankfully, #USBP EMTs were quick to respond and provided medical assistance to those in need, some were sent to local hospitals for additional treatment. The journey is dangerous, and smugglers have no regard for human life. pic.twitter.com/vRKEQ7QVB1

Anoche, los agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de McAllen que trabajaban cerca de Hidalgo, Texas, se encontraron con 509 migrantes que incluían a 331 familiares, 115 niños no acompañados y 63 adultos solteros.

Este el grupo más grande detenido hasta ahora, este año.

Close to 90 large groups apprehended this fiscal year and last night, yet another.

509 migrants from Central and South America illegally entered the U.S. in Hidalgo, TX.

With the 336 migrants logged a few hours earlier, that brings a total of 845 in just 24 hours. pic.twitter.com/non52A4eX7

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) July 28, 2021