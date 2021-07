Gobernador de Texas arrecia detención de indocumentados y advierte: “No les vamos a extender alfombra roja”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene clara una de sus prioridades: detener a inmigrantes indocumentados a como dé lugar.

Aunque la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reporta que ha detenido a más de un millón de extranjeros que cruzan la frontera, el republicano mantiene el argumento de que miles de no-ciudadanos cruzan y se quedan en el país.

“Texas no extenderá la alfombra roja como la Administración (del presidente Joe) Biden”, dijo el Abbott en tuit que acompañó con una entrevista que dio a Fox News. “Los inmigrantes indocumentados atrapados traspasando a Texas serán arrestados y enviados a la cárcel. No más atrapar y liberar”.

Texas is not rolling out the red carpet like the Biden Administration.

Illegal migrants caught trespassing into Texas will be arrested & sent to jail.

No more catch & release. pic.twitter.com/ZbTAz3mRAC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 23, 2021