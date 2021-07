Nuevo récord: la Patrulla Fronteriza reporta 188,000 detenciones de inmigrantes en la frontera

La Patrulla Fronteriza detuvo o expulsó a 188,000 inmigrantes durante el mes de junio, lo que significa un nuevo récord de llegada de no-ciudadanos a los Estados Unidos.

La cifra fue adelantada por CNN y tomando en consideración los datos de mayo de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se trata de casi 9,000 inmigrantes más que los registrados en mayo, cuando se reportó la detención o expulsión de 180,000 personas.

Aunque ha habido una intensa presión por parte de grupos que defienden a inmigrantes de terminar con el Título 42, que permite a las autoridades migratoria expulsar a las personas por motivos de salud ante la pandemia de COVID-19, la Administración Biden continúa aplicando la regla.

Hasta mayo pasado, CBP reportó que ha detenido y expulsado 648,185 inmigrantes bajo el Título 42, aunque también aplica el Título 8, en referencia a los extranjeros que piden asilo, pero son inadmisibles, los cuales suman hasta ese mes 249,616. En total, por ambas reglas, los agentes han procesado a 897,801 no-ciudadanos en el año fiscal 2021, que termina en septiembre.

Los esfuerzos de CPB continúan para detener a inmigrantes que ingresa sin documentos al país y no son elegibles para asilo.

El Sector Big Bend, por ejemplo, reportó el arresto de 74 inmigrantes, incluidos niños y adolescentes, tras detener dos vehículos.

Big Bend Sector Border Patrol agents partnered with @TxDPS on Monday to intercept two vehicles pulling travel trailers at the Interstate Highway 10 immigration checkpoint, leading to the arrest of 74 migrants.

En el Sector de Laredo, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 100 inmigrantes indocumentados en distintas acciones en viviendas, donde los “coyotes” los tenían abandonados.

Over the span of five days, Laredo Sector Border Patrol agents, working with federal, state, and local law enforcement partners, discovered five stash houses and apprehended over 100 undocumented individuals throughout Laredo.

More via @CBPSouthTexas: https://t.co/ITanBQxrhS pic.twitter.com/7cCxOA4GiT

— CBP (@CBP) July 14, 2021