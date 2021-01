Patrulla Fronteriza detiene a más de 200,000 migrantes en solo 3 meses

Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) asignados a los nueve sectores de la frontera suroeste de Estados Unidos detuvieron a 207,968 migrantes que cruzaron sin documentos la frontera durante los primeros tres meses del año fiscal de 2021, según el informe Southwest Land Border Encounters publicado por US Customs and Border Protection.

Los históricos informes indican que esta es la tasa de aprehensión más alta en el primer trimestre desde la administración Clinton en el año fiscal 2000, informó Breitbart News.

.@CBP has launched interactive visualizations to provide increased data transparency across the agency. Check out the new dashboards:

— PARE Executive Director Kathleen Scudder (@CBPPAREXD) January 7, 2021