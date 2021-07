Sospechoso de matar a una mujer y de herir a un hombre en tiroteo dentro de un cine fue arrestado por la policía

Un sospechoso de asesinar a una mujer de 18 años y de herir a un hombre de 19 años durante un tiroteo en un cine de la localidad de Corona, en el condado de Riverside, fue arrestado por la policía la noche de este miércoles.

Joseph Jiménez, de 20 años, fue fichado por las autoridades con cargos por homicidio, intento de asesinato y robo, se encuentra en el centro de detención de Riverside Presley y le fijaron una fianza de $2,000,000, informó la policía en un comunicado.

La mujer fallecida fue identificada como Rylee Goodrich, de 18 años; mientras que el herido fue identificado como Anthony Barajas, de 19 años, ambos originarios de Corona y quienes se encontraban juntos dentro del cine al momento del ataque.

A real-life horror scene at the movies. Rylee Goodrich, 18, was killed when someone opened fire inside a Corona movie theater Monday night during the showing of #TheForeverPurge Authorities say her friend Anthony Barajas, 19, was also shot. Police are looking for suspects. @KTLA pic.twitter.com/bQacnrSOjF

My friend, Anthony Barajas, 19, is on life support after he and a friend were shot in a movie theater in Corona, California. Rylee Goodrich, 18, died on scene. You never really expect a loved one could fall victim to gun violence, despite its ongoing prevalence in our nation. pic.twitter.com/vhmX3J5I9H

— Malik Earnest (@MalikEarnest) July 28, 2021