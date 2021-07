¿Cómo mejorar las oportunidades de los latinos en Los Ángeles?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Líderes y activistas latinos se reunieron esta semana de forma virtual para publicar un reporte con recomendaciones que, de ser aplicadas, beneficiarían de gran manera a la población latina de Los Ángeles.

“El informe Latino/a Scorecard: Una hoja de ruta de políticas para transformar Los Ángeles“, de la organización Alliance for a Better Community (ABC), reconoce la necesidad en las áreas de la salud, educación, seguridad pública, prosperidad económica y participación cívica.

El reporte encontró que si bien los latinos han logrado enormes avances en los últimos 20 años, aún enfrentan obstáculos en comparación con los blancos.

Experiencia de la comunidad

Rosaura Andrade, residente del Valle de San Fernando y madre soltera de dos, formó parte de un grupo de padres activistas que se encargó de calificar los temas antes mencionados.

Sintió que participar en este reporte fue un motivo de empoderamiento ya que conoce de primera mano la difícil realidad de tener que sacar a sus hijos adelante sola después que su esposo fue deportado hace cinco años.

Andrade notó que en algunos temas estaba siendo afectada de gran manera con sus hijos. Como ejemplo dio la falta de recursos que sus hijos enfrentaron al tener que estudiar de forma remota durante la pandemia. Indicó que los niños se atrasaron en sus clases y ella, debido a que tiene dos empleos, no pudo ayudarlos ni tampoco pagar un tutor para asesorarlos en sus clases.

“Esta es una razón por la que quiero representar a nuestro grupo de madres de mi comunidad”, expresó y agregó que está dispuesta a compartir lo que ve, escucha y vive a diario en su vecindario.

Otra madre de familia participante fue Luz Puebla, quien reside en el sureste de Los Ángeles con sus cuatro hijos. La mujer indicó que al procesar la información provista notó que su perspectiva y punto de vista como miembro de la comunidad eran vitales.

Aseveró que en temas de política de salud lo que más se necesita es tener unidad para que la gente se involucre en mejorar la situación.

“Ya tenemos un documento que muestra las deficiencias y desigualdades … También tenemos mentes brillantes que han llegado a un punto de lo que tenemos que hacer y lograr”, dijo.

Las calificaciones se basan en indicadores seleccionados por ABC y datos recopilados por las universidades asociadas USC Price Center for Social Innovation, LMU’s Thomas and Dorothy Leavey Center for the Study of Los Angeles y David Geffen School of Medicine en UCLA.

Vanessa Aramayo, directora ejecutiva de ABC, dijo que los latinos constituyen casi la mitad de los 10 millones de residentes en el condado de Los Ángeles pero las barreras sistémicas aún persisten.

Indicó que el reporte es vital especialmente ahora que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los latinos en todo el país, pero que en Los Ángeles es muy importante debido al tamaño de la población.

“A medida que los recursos de los niveles estatal, federal y local estén disponibles, debemos asegurarnos de que entendemos dónde se deben realizar las inversiones para asegurarnos de que los latinos sean parte de la recuperación”, dijo Aramayo. “Debemos asegurarnos de que sus necesidades se están abordando y que se están considerando cuando se entregan fondos de asignación”.

Las sugerencias

Algunas de las recomendaciones del reporte son las siguientes:

En lo referente a la educación, expertos y miembros de la comunidad recomendaron invertir en enseñanza infantil de alta calidad en comunidades

marginadas.

Invertir en la programación de expansión de la educación inicial de calidad incluyendo los programas de dos idiomas y asegurarse de que los educadores reflejen las comunidades que enseñan y se invierta en la contratación y retención de educadores.

En el tema de la salud recomiendan desarrollar entornos saludables para latinos que promuevan comunidades habitables con acceso a más parques y espacios verdes, áreas de recreación y ejercicio, alimentos saludables y frescos, y aire y agua limpios.

En el tema de prosperidad económica se espera que se invierta y construya una red de seguridad monetaria más sólida para los latinos trabajadores y de bajos ingresos a través de la divulgación y la educación en torno a los programas de Crédito tributario por ingresos del trabajo de California (CalEITC) y Crédito tributario por hijos pequeños, y mediante el desarrollo de un programa de ingresos garantizados abierto a familias de estatus durante la recuperación económica de la pandemia COVID-19.

Adicionalmente, se pide invertir de manera equitativa en la reconstrucción de un sistema integral de cuidado infantil, que incluya oportunidades para niños de cero a tres años.

En la seguridad pública se pide que se aumente la conciencia, la investigación y la movilización en torno a la responsabilidad por la violencia policial contra los latinos.

Que se garantice que los fondos disponibles para la reinversión comunitaria se distribuyan utilizando un lente de equidad informado por la voz de la comunidad, incluyendo los inmigrantes.

En el tema de compromiso civil se recomienda que se incluyan a inmigrantes no ciudadanos en las elecciones y el proceso democrático ampliando la elegibilidad para votar en las elecciones de la junta escolar K-12 y codificando su capacidad para servir en comisiones ciudadanas locales.

Aramayo dijo que la hoja de ruta utiliza datos para defender el cambio y proporciona recomendaciones de políticas que catalizarán acciones para los latinos.

“A medida que avanzamos hacia la recuperación de la pandemia del covid-19, es fundamental para nosotros eliminar estas barreras, proteger el progreso que se ha logrado y garantizar que todos compartan plenamente cualquier recuperación”.