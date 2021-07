LeBron tiene a su big three en Los Ángeles: Russell Westbrook se une a los Lakers

El trato de la “temporada muerta” en la NBA ha sido completado: Russell Westbrook será jugador de los Lakers en la próxima campaña y se unirá a LeBron James y a Anthony Davis en la búsqueda de un nuevo anillo para Los Ángeles.

Tras rumores a lo largo de la jornada del Draft de la NBA, día que suele ser muy movido en cuando a las transacciones entre equipos, los Lakers fueron agresivos en el mercado y obtuvieron a la pieza que tanto querían: un armador veterano y de élite.

Apenas una semana y dos días después del título de Milwaukee Bucks, los angelinos dieron un golpe sobre la mesa en la liga, sumando a Russell Westbrook, el rey del triple-doble en la NBA.

No fue un intercambio económico, claro está. Los Washington Wizards se quedaron con buena parte del núcleo de “obreros” de calidad que hasta hoy tuvo Los Ángeles:

Además, los Lakers dieron el pick número 22 del draft de este año.

The Washington Wizards have agreed to trade Russell Westbrook, 2024 second-round pick, 2028 second-round pick to the Los Angeles Lakers for Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell and No. 22 tonight, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021