Murió lanzadora de martillo cubana tras accidente en entrenamiento

Una de las deportistas más destacadas del atletismo cubano falleció tras más permanecer convaleciente durante cuatro meses por un fuerte golpe que sufrió durante un entrenamiento.

Este jueves el Instituto Nacional de Deportes (Inder) de Cuba anunció que la lanzadora de martillo Alegna Osorio murió debido a las fuertes heridas que sufrió en su cabeza al ser golpeada con un martillo en un estadio de la nación caribeña.

Con 19 años, Osorio logró alzarse con la medalla de bronce en los juegos Panamericanos Sub-20 del 2019, además de terminar cuarta en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

El presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller manifestó: “Compartimos este dolor irremediable que sienten sus familiares“.

