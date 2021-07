No hay amenaza de tsunami en costas de California por potente terremoto en Alaska

Especialistas descartaron la mañana de este jueves de que ocurra un tsunami en las costas de California después de que un potente terremoto de 8.2 grados ocurriera en Alaska.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su cuenta de Twitter que no había amenaza de tsunami para California y el resto de la costa del Pacífico, pero que era posible que se presentaran corrientes más fuertes de lo normal.

Remember, even though there is no threat of a tsunami affecting California, there will be strong and unusual currents today, especially in local harbors. Good idea not to go swimming in harbors today. #cawx #SoCal #LAweather https://t.co/L2Y5iVWPXr

]A las 11.15 p.m., tiempo del Pacífico, ocurrió el terremoto en Alaska, a unas 50 millas al sureste de Perryvilles, con una profundidad de 29 millas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos

El Alaska Earthquake Center informó que el sismo de anoche se originó cerca del área de ruptura del terremoto de 2020 y fue uno de los más fuertes que se han tenido en Estados Unidos en los últimos 50 años.

Tonight's M8.2 event occurred close to the rupture area of the 2020 M7.8 earthquake and was the largest U.S. earthquake in 50 years. We'll continue to update as this sequence unfolds, but here is a short piece on our website with what we know so far. https://t.co/PzHaaQ8Zbl pic.twitter.com/vcM8fq9IV7

