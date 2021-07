Potente terremoto de 8.2 sacude costas de Alaska y provoca alertas de tsunami en el Pacífico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los terremotos más potentes de tiempos recientes y el más fuerte de 2021 ocurrió la noche del miércoles frente a las costas de Alaska con una magnitud de 8.2, causando temor de posibles tsunamis en varias regiones del Pacífico.

El terremoto ocurrió a las 10:15 pm hora local (11:15 pm del Pacífico) unas 56 millas al sureste de Perryville. Tuvo una profundidad de 29 millas según el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Cuatro minutos después hubo una réplica de 6.1 y siguieron algunas más arriba de 5.0. Uno de los terremotos más fuertes del año en Estados Unidos ocurrió el 8 de julio en el norte de California con magnitud 6.0.

Un video no verificado publicado en redes sociales mostró la presunta potencia del temblor.

Si bien el terremoto fue en una zona poco poblada, las autoridades de la ciudad de Kodiak pidieron a los residentes ir a zonas elevadas y abrieron un refugio en caso de emergencia. La movilización de gente fue inmediata.

People evacuating from lower grounds in Seward, Alaska as Taunami warning sirens going off. #alaska #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/dPJzyTOI2z — Blue Waters Camping (@bluewaterscamp) July 29, 2021

Las sirenas de alerta por posible tsunami se escucharon en Kodiak.

BREAKING: Tsunami sirens sound in Kodiak, Alaska after a major magnitude 8.2 earthquake struck off the coast; risk being evaluated for the Pacific pic.twitter.com/YfbsaS6ZNX — BNO News (@BNONews) July 29, 2021

Aunque no se informó de daños mayores, la mayor preocupación era la posibilidad de que se produjera un tsunami que amenazara las costas de Alaska, incluyendo el sur de Alaska y la península.

BREAKING: 8.2 magnitude earthquake has occurred 75 miles SE of Chignik, AK. Tsunami warnings are in effect for the Aleutian Islands and parts of Alaska. A Tsunami watch is in effect for the Hawaiian Islands pic.twitter.com/o8CfAjBQsg — The Weather Channel (@weatherchannel) July 29, 2021

En un principio se emitió una alerta de posible tsunami para Hawaii, pero las autoridades luego la cancelaron al determinar que ya no existía amenaza.

Se investigaba si otras islas del Pacífico estaban en riesgo de tsunami.

Noticia en desarrollo.