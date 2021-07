Potentes terremotos de magnitud 5.9 y 4.8 sacuden vastas áreas del norte de California

Un potente terremoto de magnitud 5.9 azotó la tarde del jueves el límite de California y Nevada, cerca de Lake Tahoe, y el temblor se sintió en vastas área del norte de California causando inquietud entre residentes.

Un rato después de la fuerte sacudida a las 3:49 pm hubo otro terremoto grande, de magnitud 4.8, localizado cerca de Farmington, en el Valle de San Joaquín.

#BREAKING: A magnitude 5.9 earthquake that struck the Eastern Sierra was felt in much of Northern California, including the Bay Area https://t.co/sR9122NMzF

