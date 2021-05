Terremoto en el área de Lake Tahoe es el más fuerte en California desde hace siete meses

Un terremoto de magnitud 4.7 fue registrado la noche del jueves cerca de Lake Tahoe, en el norte de California cerca del límite con el estado de Nevada. No se reportaron lesiones al ocurrir en un área remota.

El sismo, localizado a unas 10 millas de Truckee en el área de Lake Tahoe, fue relevante porque además de su potencia activó la alerta sísmica con la app MyShake.

4.7M #earthquake near #Truckee was felt all the way to Bay Area (see shake map colors). It's also close to the location of the 1966 6.0M. A total of 3 tonight 2.5M+ 3.1, 3.2 & 4.7 @nbcbayarea pic.twitter.com/6Ioaf6MCpG

— Jeff Ranieri (@JeffRanieri) May 7, 2021