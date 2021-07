Desaparece una joven latina tras asistir a un concierto en Miami

La policía del sur de la Florida está trabajando contra el tiempo consciente de que cada minuto que pasa es crucial en las labores de búsqueda de Ashley Espinoza-Sánchez, una joven de 23 años que desapareció en el condado de Miami-Dade tras acudir al festival de música Rolling Loud.

Los detectives encargados del caso hablaron con dos hombres que vieron a la joven por última vez el sábado y el lunes en la zona de Miami Gardens. Jared Linwood dijo que encontró a la Espinoza-Sánchez sola, descalza y despeinada el domingo, por lo que decidió ayudarla. Él relató ante las autoridades que la llevó a su casa de Miami Gardens en un estado de aparente intoxicación.

El hombre dijo que la joven se quedó a dormir en su casa y él le dio ropa limpia, calcetines y un par de chanclas. También le dejó utilizar la ducha y después, el lunes, la llevó de regreso al sector de objetos perdidos del estadio Hard Rock, donde se había celebrado el concierto. La mujer confiaba en poder encontrar su bolso y su teléfono en ese lugar, pero no tuvo suerte.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia muestran a ambos caminando juntos y luego separándose. La joven llevaba unas chanclas de gran tamaño, por lo que se confirmaría que sí que habría llevado ropa de este hombre que la acogió en su casa.

La joven, de 5 pies y 2 pulgadas que pesa unas 130 libras, fue hasta el estacionamiento número 18 y luego desapareció. Nadie más ha vuelto a saber de ella.

TWITTER I NEED HELP

My friend went missing last night at rolling loud, if anyone sees her today in the Miami area near hard rock stadium please notify me !! Her name is Ashley Espinosa Sanchez, she’s about 5’2 and she’s currently wearing a black and red striped romper pic.twitter.com/AKAGINjWM7

— Nick (@corneliusgooch) July 25, 2021