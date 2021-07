Aparecen fotos del “baby shower” de niña embarazada de 12 años en Facebook; su novio de 24 y ella las publicaron

Las autoridades de Oklahoma dicen que un hombre de 24 años llegó a un hospital de Tulsa con su novia de 12 años embarazada para que diera a luz de una manera casual, pero poco después fue arrestado por la Policía y acusado de abuso sexual de una menor.

El caso ha llamado la atención a nivel internacional, pero aparentemente por los detalles que han surgido de la situación, Juan Miranda-Jara, el padre de la bebé, y la madre de la menor estuvieron actuando cómo si no estaban haciendo nada malo.

Juan Miranda-Jara Wiki – Juan Miranda-Jara Biography

Juan Miranda-Jara an Oklahoma man was arrested for ra**pe after police said he took a 12-year-old pregnant girl he called his girlfriend to the hospital to deliver her baby. #JuanMirandaJarahttps://t.co/bA4RzUhcQO pic.twitter.com/ImZnvbIMlt

— Wikibioin (@wikibioin) July 21, 2021