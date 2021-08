El gobernador de Louisiana está considerando un mandato de mascarillas en el estado por aumento de COVID-19

El gobernador de Louisiana John Bel Edwards dijo el viernes que está “considerando seriamente” el restablecimiento de un mandato estatal de mascarillas, ya que su estado lidera el país en cuanto a crecimiento per cápita de nuevos casos de COVID-19 y se encuentra entre los estados con menos vacunados del país, según CBS News.

“En este punto, no se trata de vacunar o enmascarar. Tenemos que hacer ambas cosas”, dijo Edwards en una conferencia de prensa. “Cuando los hechos cambian y aprendes cosas nuevas, tienes que cambiar tu enfoque. No puedes seguir haciendo lo mismo y esperar un mejor resultado”.

Getting vaccinated means you’re less likely to catch COVID-19 and more importantly, it means you’re much less likely to have a severe reaction. Protect yourself, get vaccinated. https://t.co/c3yx8bhKoQ . #lagov pic.twitter.com/WnaOmJlwSH

En mayo, Edwards levantó el mandato de máscara facial de su estado, diciendo que la mayoría de los residentes completamente vacunados ya no tienen que usarlos en interiores a medida que se amplía el acceso a las vacunas.

Pero la semana pasada, el gobernador, junto con el Departamento de Salud de Louisiana, enmendó las pautas de las mascarillas y pidió a los residentes vacunados y no vacunados que usaran mascarillas en interiores en medio del aumento de casos.

El viernes, el Departamento de Salud de Louisiana informó más de 5,300 nuevos casos de COVID-19 y 31 muertes.

Actualmente hay 1,740 personas hospitalizadas por complicaciones de COVID, que es siete veces más que el mes anterior, según el Dr. Jospeh Kanter del Departamento de Salud del estado. Dijo que el 90% de los hospitalizados con COVID-19 son pacientes no vacunados. “Al igual que en los casos, todavía no hay absolutamente ningún indicio de que se esté desacelerando”, dijo Kanter.

NEW: @LADeptHealth dashboard now includes data about unvaccinated patients.

Per LDH, 90% of new cases and 85% of new deaths, from July 15-21, are unvaccinated people. 89% of patients in hospitals statewide are not vaccinated @wdsu pic.twitter.com/Cgasvgi06t

