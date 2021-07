Gobierno de EE.UU. exigirá a sus trabajadores que se vacunen o tendrán que hacerse pruebas de COVID-19

A medida que aumentan los casos de coronavirus en todo el país, el presidente Joe Biden anunció que todos los empleados federales civiles deben vacunarse contra el coronavirus o ser obligados a someterse a pruebas regulares, distanciamiento social, requisitos de máscara y restricciones en la mayoría de los viajes, si no quieren vacunarse, ante el avance de la variante delta de coronavirus en el país.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Pentágono que añada la vacuna de la covid-19 a la lista de vacunas obligatorias para los militares estadounidenses, dado que éstos están desplegados “en todo el mundo”, incluyendo lugares donde la enfermedad está muy extendida, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden también tiene previsto proponer este jueves que los estados, territorios y localidades ofrezcan una recompensa de $100 dólares a quienes se vacunen.

I know people talk about freedom, but with freedom comes responsibility.

Your decision to be unvaccinated impacts someone else.

Please get vaccinated. For yourself. For the people you love. And for your country.

— President Biden (@POTUS) July 29, 2021