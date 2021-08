Alcaldes del sur de la Florida participan en un evento multitudinario sin mascarillas en el día récord de contagios

La situación se agrava en Florida, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Los pronósticos no son nada esperanzadores, especialmente porque en este estado no hay ningún tipo de restricción. Su gobernador, el republicano Ron DeSantis, prometió que no iba a haber cierre de escuelas, tampoco se iba a obligar a nadie a ponerse la vacuna ni a usar mascarilla y que, además, no firmaría ninguna orden para restringir los movimientos o algún tipo de medida anti Covid-19.

Sin embargo, los resultados se están comenzando a ver ahora. El estado ha reportado más de 100.000 nuevos casos durante la última semana, casi el doble que hace siete días. La mayor parte de los positivos son del sur de Florida.

El sábado, el Departamento de Salud de Florida reportó 21.683 nuevos casos, el total más alto en un día desde que comenzó la pandemia. La tasa de positividad también ha aumentado y ahora se registra en el 18,1 por ciento.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine-Cava, había advertido que se estaban viendo casos especialmente entre los niños y jóvenes que no se han vacunado.

Sin embargo, ella ni otros muchos alcaldes del sur de la Florida han tomado medidas restrictivas severas para frenar la propagación. Incluso Levine-Cava y otros alcaldes del sur de la Florida, como Francis Suárez, participaron en una multitudinaria manifestación, sin mascarillas ni distancia social, para pedir la libertad en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

A pesar de que la situación comienza a ser crítica, los funcionarios animaron a todos a concentrarse en el centro de la ciudad.

As long as we have a voice, we’ll use it to call for Libertad for our brothers and sisters in Cuba, Nicaragua, and Venezuela. As Americans, we have the moral obligation of standing up for democracy and human rights and that’s exactly why we are here today.#PATRIAYVIDA pic.twitter.com/GgCUrPDaG6

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) August 1, 2021