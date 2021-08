Cómo usar los medicamentos de venta libre de la manera correcta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Es posible que no lo pienses dos veces antes de buscar un analgésico de venta libre para el dolor de cabeza o un antihistamínico de venta libre cuando las alergias estacionales se intensifican. Pero los expertos dicen que deberías hacerlo. “Muchas personas mayores consideran que estos medicamentos de venta libre son inofensivos, pero son medicamentos y, cuanto más envejeces, más susceptible eres a sus efectos secundarios”, dice el doctor Jeffrey Kullgren, profesor asociado de medicina interna en el Instituto de Política e Innovación Sanitaria de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Así que, aunque es importante que todo el mundo siga las instrucciones de los medicamentos de venta libre, es esencial para los adultos mayores, agrega. Y revisa todos tus medicamentos (con receta, suplementos y de venta libre) con tu médico de atención primaria o farmacéutico al menos una vez al año. Esto puede ayudarte a asegurarte de que estás tomando los medicamentos correctos en las dosis adecuadas, dice el doctor David Hochman, médico de medicina interna en Keck Medicine de USC en Los Ángeles. Esto es clave para los adultos mayores, que son más propensos a usar varios medicamentos. Aproximadamente la mitad de las personas entre 50 y 80 años reportan el uso regular de al menos dos medicamentos de venta libre, según encontró una encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable de la Universidad de Michigan publicada en 2020. Entre los que usaron cinco o más medicamentos recetados, el 32% tomó cinco o más medicamentos de venta libre adicionales.

También es importante saber que algunos medicamentos de venta libre son más apropiados para los adultos mayores que otros, dice la doctora Nina Blachman, profesora asistente de medicina y geriatría en la Escuela de Medicina Grossman de la NYU en la ciudad de Nueva York. Los medicamentos de venta libre que toleraste bien en el pasado, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB) y el naproxeno (Aleve y otros), podrían volverse problemáticos. Es posible que no necesites medicamentos para un problema como la tos o la acidez leve, pero si eliges tomar medicamentos, esta guía puede ayudarte a elegir las opciones más seguras.

Aliviar el dolor o la fiebre

Considera usar: Para la mayoría de las personas, el acetaminofén (Tylenol y genérico) es mejor para el dolor y la fiebre. “Les digo a mis pacientes que, si estuvieran varados en una isla desierta, el único medicamento que querrían tener es acetaminofén”, dice Hochman. Para el dolor de la artritis, otra opción es el diclofenaco en gel, AINE de venta libre (Voltaren).

Ten cuidado con: Ibuprofeno, naproxeno y otros AINEs orales, que pueden causar efectos secundarios como hemorragia gastrointestinal con el uso crónico, dice Hochman. Por lo general, la aspirina no se recomienda como reductor del dolor o la fiebre para los adultos mayores. (Es aconsejable tener un frasco pequeño a la mano, en caso de síntomas que puedan indicar un ataque cardíaco, o tomar una aspirina de dosis baja diariamente si tu médico lo recomienda para proteger tu corazón).

Y omite los analgésicos orales antes de la vacuna COVID-19 si tu intención es prevenir los efectos secundarios: “Existe cierta preocupación de que pueda disminuir la respuesta inmune que tendrá tu cuerpo después de recibir la vacuna”, dice el farmaceútico Chad Worz, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Farmacéuticos Consultores. Tampoco se recomienda tomar antihistamínicos antes de recibir la vacuna para prevenir reacciones alérgicas posteriores.

Controla una tos persistente

Considera usar: La guaifenesina, que se encuentra en productos de venta libre como Mucinex, diluye la mucosidad en tus pulmones para que pueda sacarla más fácilmente, dice Sunny Linnebur, doctor en farmacia y especialista en farmacia clínica en la Clínica para Personas Mayores del Hospital de la Universidad de Colorado en Aurora y ex presidenta de la Sociedad Americana de Geriatría. Tomar muchos líquidos también ayuda.

Ten cuidado con: Productos que contienen descongestionantes fenilefrina o pseudoefedrina, como ciertos remedios para la tos y el resfriado multisintomáticos de venta libre. Estos ingredientes a veces no se recomiendan para los adultos mayores porque pueden aumentar la presión arterial, afectar el sueño y causar problemas para orinar, dice Linnebur.

Un ingrediente que se debe evitar es el antihistamínico difenhidramina, que a menudo se encuentra en los medicamentos para tomar de noche de venta libre para la tos y el resfriado y se ha relacionado con mareos, somnolencia y deterioro cognitivo en personas mayores, dice Blachman. Ciertos productos de venta libre para la tos y el resfriado también contienen acetaminofén, por lo que, si ya estás tomando acetaminofén solo, “corres el riesgo de sufrir una sobredosis accidental”, dice Blachman.

Reducir los síntomas de alergia

Considera usar: Un aerosol nasal con esteroides de venta libre, como fluticasona (Flonase y genérico), triamcinolona (Nasacort AQ y genérico) o budesonida (Rhinocort Aqua). Estos son los tratamientos de primera línea para las alergias y se consideran seguros para las personas mayores, dice Worz. Un simple aerosol de solución salina también puede ayudar a eliminar los alérgenos y la mucosidad de la nariz.

Ten cuidado con: Los antihistamínicos de venta libre clorfeniramina (Chlor-Trimeton y genérico) y clemastina (Tavist y genérico), a menos que tu médico te lo indique. Estos a menudo causan sedación, especialmente en adultos mayores, dice Worz. Evita la difenhidramina (Benadryl y genérico). Es un anticolinérgico, un tipo de fármaco que se ha relacionado con un mayor riesgo de demencia en las personas mayores.

Para el estreñimiento y la diarrea

Considera usar: Puedes ayudar a prevenir el estreñimiento consumiendo alrededor de 20 a 25 gramos de fibra por día, dice Blachman. Otra opción es tomar un suplemento de fibra de venta libre como psyllium (Metamucil), que hace que tu tracto gastrointestinal se mueva. Pero estos pueden tardar varios días en funcionar. El polietilenglicol laxante de venta libre (MiraLax y genérico) puede ofrecer una solución más rápida para el estreñimiento. “Asegúrate de consultar con un médico si requieres el uso diario o regular de algún laxante”, dice Blachman.

Para aliviar la diarrea y posiblemente prevenir la deshidratación que puede causar, puedes probar la loperamida (Imodium y genérico) siempre que tu temperatura esté por debajo de los 100.4 °F y tus heces no tengan sangre, dice Worz. (Y bebe líquidos adicionales que contengan agua, sal y azúcar, como Pedialyte, para reemplazar lo que tu cuerpo ha perdido). Nota: Llama a su médico si la diarrea es persistente, tienes sangre en las heces, tu orina es de color amarillo oscuro, orinas solo unas pocas veces al día o tienes fiebre.

Ten cuidado con: Los laxantes estimulantes como bisacodilo (Correctol, Dulcolax y genéricos) y senna (Ex-Lax, Senokot y genéricos) pueden causar diarrea y pérdida de líquidos si se toman con demasiada frecuencia, dice Linnebur. Los ablandadores de heces, como el docusato (Colace y genérico), pueden no funcionar mejor que los placebos. Para la diarrea, es mejor evitar los productos con subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol y genéricos). Los salicilatos son similares a la aspirina, lo que puede ser problemático para las personas mayores, dice Linnebur.

Obtén ayuda para la acidez estomacal

Considera usar: Un antiácido de venta libre con carbonato de calcio, como Tums, o un bloqueador H2 como la famotidina (Pepcid AC y genérico) está bien para la acidez ocasional, dice Linnebur.

Ten cuidado con: Inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol (Prilosec OTC y genérico) y omeprazol y bicarbonato de sodio (Zegerid OTC y genérico), sin consultar con tu médico. Estos pueden llevar a niveles bajos de magnesio y vitamina B12 y aumentar el riesgo de fracturas óseas, neumonía e infección grave por Clostridioides difficile si se usan durante períodos prolongados. “Muchos adultos mayores comienzan a tomarlos y nunca los dejan, cuando en realidad solo deberían tomarlos por unas pocas semanas”, dice Linnebur.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de julio de 2021 de Consumer Reports on Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.