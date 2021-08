Ana Jurka desde Tokio, donde está cubriendo los Juegos Olímpicos, lucha por el respeto a la mujer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Jurka está feliz, viviendo uno de los mejores momentos de su carrera: cubrir el regreso de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los que el año pasado fueron suspendidos, como el resto de las cosas de este mundo, con la llegada del COVID-19.

La periodista, quien lleva 8 años trabajando en Telemundo deportes, sabe que está protagonizando un hecho histórico y lo disfruta a pleno. Sin embargo, es consciente que, aunque ella sea una privilegiada por estar representando una empresa que respeta la inclusión, el mundo del deporte sigue siendo dominado por los hombres, por eso ella lucha por el respeto a la mujer.

En entrevista exclusiva desde Tokio, Jurka nos cuenta cómo son las Olimpíadas por dentro y habla de lo que nadie cuenta.

-Con un año de retraso, pero cumpliendo el sueño de estar cubriendo las Olimpíadas…

(Ana Jurka): Creo que llegó en el momento indicado. El año pasado fue súper raro estar sin ningún evento deportivo. Cuando cerró el mundo entero, pararon los deportes, se sentía raro, se sentía triste, hacía falta el ajetreo de un aeropuerto, que si el cafecito… Cada cosas que de repente hasta nos quejamos, todas esas cosas las empezamos a extrañar, y después de esperar un año entero estos juegos olímpicos para los que nos habíamos preparado tanto, ha sido como un regalo de Dios. No entiendo por qué tengo tanta energía si duermo de 3 a 4 horas diarias, pero la energía te la da esto, ver que están pasando esto como un toque de normalidad, como una luz al final del túnel.

-¿Con qué mundo te encontraste en esta salida?

(Ana Jurka): Me encontré con un mundo más generoso, más amoroso, de camaradería, de complicidad entre nosotros. Desde que llegué al aeropuerto la gente sonriendo. La sensación de estar aquí es de paz, aunque tenga que ir hasta cinco lugares de seguridad, que si el registro sanitario, las pruebas de COVID todos los días… Siento que hay como una alegría de solo vernos los unos a los otros. A nivel mundial todos hemos aprendido a que hay que valorar más cada detalle.

-¿A nivel deportivo, qué diferencia te encontraste?

(Ana Jurka): Hoy están aquí los más fuertes. Hay un dicho: “una vez olímpico, siempre olímpico”… No importa si llegas al podio, vas a hacer un atleta olímpico y nadie te lo va a quitar, y en este caso tenemos a los atletas más resilientes, más valientes, los más duros, los más chingones. Honestamente, solo para clasificar necesitan haber ganado o haber estado en un podio mundial. Cuando les dicen que no van a competir en el 2020, que ahora sus entrenamientos van a tener que sumar un año más, es muy fuerte.

-¿Cómo fue para ti salir?, ¿tuviste miedo, te preocupas?

(Ana Jurka): No me dio absolutamente nada de miedo, lo sentí como un premio a mi trabajo. Cada juegos olímpicos son históricos, pero estos en especial van a ser únicos… Yo lo siento como un privilegio de poder decir: “yo estuve ahí”.

-Cada viaje trae mil anécdotas, ¿cuál es aquella que no olvidarás de este viaje?

(Ana Jurka): Más allá de todas las pruebas, que mi nariz ha sido violada no sé cuántas veces, lo del encierro qué tan real es. Nosotros estamos en cuarentena por 15 días, y literalmente toman nota de cuando salimos para ver cuánto nos tardamos… Solo podemos salir para ir a trabajar, después de los 3 o 4 días se relajaron un poco, pero solo nos dejan salir por 15 minutos, y te toman el tiempo, y si te estás pasando te llaman por teléfono. Lo que más me ha sorprendido es el control.

-El periodismo deportivo siempre ha sido un mundo de hombres… Sin embargo, ha habido una evolución y una inclusión para la mujer, ¿cómo lo vives tú?

(Ana Jurka): Sí ha evolucionado, sí estamos viviendo un momento muy lindo las mujeres, pero no estamos ni cerca de estar en lo que deberíamos estar. Tengo el privilegio de trabajar en una empresa como Telemundo que sí ha tomado muy en serio el rollo de la diversidad, de la inclusión, de decir esta persona es buena y le voy a dar el trabajo basado en su rendimiento… Habemos muchas que hemos ido subiendo porque hemos demostrado que sí podemos hacer el trabajo, pero todavía estamos muy lejos de decir que este no es un mundo de hombres.

-¿Por qué?

(Ana Jurka): El mundo de los deportes sigue siendo dominado por los hombres, sigue siendo pensado de la manera que lo piensan los hombres, y falta muchísimo. Sí hemos evolucionado, pero considero que todavía estamos en pañales, y yo tengo la bendición de ser esas personas que pueden decir que tengo 8 años trabajando en deportes para la cadena. En el 2018 me dieron mi gran oportunidad, demostré que podía, en el 2019 me dieron otra, y esta es mi tercera oportunidad para demostrarles finalmente… Te lo digo con mucha tristeza que todavía estamos muy lejos de estar a la par de los hombres.

-¿Lo sientes más cuando estás cubriendo este tipo de eventos, donde hay tantas culturas transmitiendo?

(Ana Jurka): Sí, la verdad que sí, de repente en Estados Unidos ves que ha evolucionado más que el resto de los países, pero todavía me da tristeza ver una transmisión de televisión de alguno de nuestros países, donde los hombres están detrás del escritorio, y a la mujer la tienen a un lado para parecer como modelo que simplemente manda a una pausa, y esta vestida de alguna manera. Todavía veo eso y me da mucha tristeza, lo veo también en la televisión europea, lo he visto aquí en la televisión asiática. Hay mucha piedra por picar, y lo mejor que podemos hacer las mujeres es apoyarnos como en Estados Unidos, donde nos apoyamos, nos echamos porras, denunciamos… Yo hago este trabajo igual que esta persona por qué no me puedes dar esta oportunidad, y las que ya estamos en cierta posición poder abrazar a las que vienen llegando, poder abrazarlas y arroparlas, ayudarnos así como los hombres se han ayudando unos a los otros.