México recuerda a las víctimas del tiroteo de hace dos años en Walmart de El Paso Texas

Fue el 3 de agosto de 2019 cuando Patrick Crusius, de 21 años de edad, mató a tiros a 23 personas, de las cuales 9 eran mexicanas, e hirió a otras 22 en un Walmart ubicado en la fronteriza ciudad de El Paso en Texas, al que acuden a comprar muchos mexicanos provenientes de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera en México.

Tras su arresto, el joven Patrick Crusius fue acusado de 90 cargos federales y estatales, y dentro de sus primeras declaraciones, señaló que su objetivo era matar mexicanos.

NEW: Patrick Crusius, 21, the alleged gunman in the Walmart mass shooting in El Paso, Texas, that left 22 people dead and dozens injured in August, made his first court appearance today, pleading not guilty to capital murder charges. More tonight. https://t.co/kaoIGzrh0L pic.twitter.com/4XA1MkHDzj

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 10, 2019