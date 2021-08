Poncho De Nigris denuncia que no lo quisieron vacunar contra el COVID-19.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Poncho De Nigris usó sus redes sociales para denunciar que no lo quisieron vacunar contra el COVID-19.

El influencer publicó un video donde se le ve en el interior de un auto acompañado de sus dos hijos menores de edad y su esposa, viajando a un centro de vacunación de San Nicolás de los Garza, en donde explicó que pronto viajaría por lo que necesitaba recibir la dosis lo antes posible.

“Vamos a ver cómo nos vacunan, mañana me voy a México bien temprano, entonces no sé si me vaya a hacer reacción. Me tocaba mañana, aquí es el drive thru, se supone. No sé cuántas filas sean para la vacunación, me voy a poner la Pfizer, ¡ya vamos a llegar!“, comenta.

El también conductor mostró su registro y toda la documentación necesaria para el proceso, sin embargo, al pedirle su identificación comenzó el problema, ya que la identificación oficial de De Nigris tiene domicilio en Monterrey y no en San Nicolás.

En ese momento lo dirigieron a otra área en donde le explicaron que era imposible vacunarlo en ese lugar, porque su domicilio no era ahí. Todo esto quedó documentando por Poncho en una transmisión en vivo con sus 2.8 millones de seguidores de Instagram.

“En Estados Unidos vacunan a todos, a quien llegue y donde llegue. Viva México… Aquí te niegan la vacuna si no eres de este municipio“, exclamó molesto en la grabación que ha sido reproducida más de 500 mil veces.

“Me negaron la vacuna, no sé si estoy bien o estoy mal, a lo mejor yo soy el que está súper mal. Pero me mandaron a la chingada…”, señaló.

