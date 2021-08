El gobernador de Arkansas quiere enmendar su prohibición de mandatos de mascarillas ante el aumento de casos de Covid-19

El gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo el martes que lamenta haber aprobado una prohibición estatal de los mandatos de mascarillas a principios de este año y ha convocado a la legislatura estatal a una sesión especial en un esfuerzo por enmendar rápidamente la ley.

“En retrospectiva, desearía que eso no se hubiera convertido en ley”, dijo Hutchinson durante una conferencia de prensa. “Pero es la ley, y la única posibilidad que tenemos es enmendarla o que los tribunales digan que tiene un fundamento inconstitucional”.

Los comentarios del gobernador, un cambio de su defensa anterior de la medida, reflejan el panorama cambiante de la salud pública en Estados Unidos provocado por la variante Delta de coronavirus, altamente transmisible, según CNN.

El martes, por primera vez desde febrero, más de 50,000 camas de hospital en todo el país fueron ocupadas por pacientes con Covid-19, según nuevos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Ese número es más del triple de lo que era hace un mes.

La prohibición de los mandatos de mascarillas faciales en Arkansas, la SB 590, se introdujo por primera vez a fines de marzo y finalmente fue aprobada por ambas cámaras de la Asamblea General liderada por el Partido Republicano en abril.

La ley estatal 1002 prohíbe a las entidades y funcionarios estatales y locales mandar el uso de mascarillas, pero hace una excepción para las empresas privadas, centros de atención médica, correccionales e instalaciones operadas por la División de Servicios Juveniles del Departamento de Servicios Humanos.

La prohibición permite a las entidades y funcionarios estatales y locales sólo recomendar el uso de una mascarilla, pero les exige que “notifiquen que la recomendación no es obligatoria”.

Ahora, sin embargo, Hutchinson ha pedido a los legisladores estatales que modifiquen la prohibición para que los distritos escolares tengan la oportunidad de exigir máscaras faciales si así lo desean.

