Tres muertos y dos heridos dejó accidente vial múltiple en Burbank

Tres personas muertas y dos heridas dejó un accidente múltiple ocurrido la madrugada de este miércoles en la localidad de Burbank.

Las autoridades informaron que tres automóviles estuvieron involucrados en el percance, que ocurrió aproximadamente a las 12:15 a.m. cerca del cruce de Andover Drive y Glenoak Boulevard.

Se investiga si el incidente ocurrió como consecuencia de carreras callejeras clandestinas.

Three people are dead, and two others injured, after an overnight crash in Burbank. Police are trying to figure out if the drivers were racing. @CBSLA pic.twitter.com/wxUXPaaN69

