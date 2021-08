Biden firma la ley que otorga la Medalla de Oro del Congreso a los agentes que respondieron al asalto al Capitolio

El presidente Joe Biden promulgó una ley en la Casa Blanca el jueves para otorgar medallas de oro del Congreso a las fuerzas policiales que respondieron al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

La Medalla de Oro del Congreso es la “máxima expresión del reconocimiento nacional del Congreso de los Estados Unidos por los logros y contribuciones distinguidos de personas o instituciones”, según el Senado de los Estados Unidos.

Today, I signed a bill to award the Congressional Gold Medal to law enforcement officials who defended our democracy on January 6th. To all of them: Thank you for protecting the Capitol, our Constitution, and for saving the lives of public servants. pic.twitter.com/qUE68x3Sxd

— President Biden (@POTUS) August 5, 2021