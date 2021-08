Cómo elegir una cuenta bancaria sin cargos por sobregiro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Casi 1 de cada 10 clientes bancarios gasta habitualmente más de lo que tiene en su cuenta corriente, lo que los hace incurrir en cargos por sobregiro, que en promedio son de $34 cada vez.

Para los bancos, estas tarifas se han convertido en un gran negocio. Pero para aquellos que se ven afectados, con frecuencia son consumidores de bajos ingresos y los cargos por sobregiro pueden ser un gran problema en su ya difícil situación financiera.

Sin embargo, ahora los bancos, por la presión de los reguladores y la competencia de los bancos en línea, se están alejando de las tarifas por sobregiro. En cambio, ofrecen una variedad de opciones que brindan a los clientes más flexibilidad en el manejo de su dinero.

Pero si tiendes a generar sobregiros en tu cuenta, elegir la opción correcta no siempre es fácil. Aquí hay una guía de las opciones disponibles y lo que podría funcionar mejor para ti.

Lo que ofrecen los bancos

Cada vez más bancos han comenzado a ofrecer cuentas sin cargo por sobregiro u otras alternativas de bajo costo. Este grupo incluye Ally Financial, que recientemente anunció que iba a eliminar los cargos por sobregiro en todas sus cuentas.

De manera similar, PNC Bank ha comenzado a ofrecer cuentas bajo el modo de poco efectivo (Low Cash Mode), que ofrecen períodos de gracia y otras opciones de minimización de tarifas a los clientes que se inscriben en los servicios de herramientas digitales de la billetera digital.

En una escala más amplia, cada vez más bancos, incluidos Wells Fargo y Citibank, están empezando a ofrecer cuentas de cheques “Bank On”, que son opciones de tarifas bajas que pueden abrirse en línea. Diseñadas para clientes de bajos ingresos y para aquellos que recién comienzan, estas cuentas cobran tarifas totales de $5 o menos por mes, sin tarifas por sobregiro.

Algunos bancos en línea ofrecen crédito a corto plazo para ayudar a compensar los déficits de saldo. La función “SpotMe” de Chime permite a los clientes sobregirar $200 en sus tarjetas de débito, mientras que SoFi cubrirá hasta $50 sin cargo para los clientes que tengan depósitos directos mensuales de $1000 o más.

Con qué se debe tener cuidado

La disponibilidad de las cuentas corrientes de bajo costo puede ahorrarles a algunos consumidores cientos de dólares, dice Aaron Klein, investigador principal de estudios económicos de Brookings Institution. Pero ten en cuenta que estas opciones difieren en sus términos y características, y algunas harán más para protegerte de las tarifas que otras.

Ally, por ejemplo, simplemente elimina las tarifas por sobregiro. Los clientes que incurren en un sobregiro tienen al menos 6 días hábiles para que su cuenta vuelva a tener un saldo positivo. Si no lo haces, los retiros de tu cuenta pueden limitarse.

La cuenta Clear Access Banking de Wells Fargo, que sigue el modelo de “Bank On” para cuentas corrientes sin cargo por sobregiro, cobra una tarifa mensual fija de $5 (no aplica para los titulares de cuentas que tienen entre 13 y 24 años).

Las cuentas “Low Cash Mode” de PNC Bank brindan a los clientes al menos 24 horas para hacer que el saldo quede en positivo. De lo contrario, aplica una tarifa de $36 una vez al día.

Incluso si no aplican las tarifas por sobregiro, los bancos pueden cobrar tarifas de otras formas, dice Syed Ejaz, analista de políticas de Consumer Reports. Por ejemplo, te podrían cobrar tarifas de cajero automático y tarifas de cheques devueltos. (Para obtener más información sobre estos cargos, consulta “Cómo evitar el aumento de las tarifas bancarias”).

Elegir la cuenta adecuada

Si bien la disponibilidad de cuentas sin cargos por sobregiros está creciendo, encontrar una que se ajuste a tus objetivos puede resultar complicado. Esta guía te puede ayudar.

1. Pregunta directamente sobre las cuentas “Bank On”

Como dijimos anteriormente, muchos bancos importantes ofrecen cuentas “Bank On”. En total, estas cuentas están disponibles en el 40% de las sucursales bancarias de todo el país, según David Rothstein, director sénior de CFE Fund, una organización sin fines de lucro que lidera la iniciativa “Bank On” y certifica estas cuentas.

Aun así, es posible que estas cuentas no se publiciten de manera prominente en línea o que los consumidores se orienten hacia otros tipos de cuentas, dice Peter Smith, investigador principal del Centro para Préstamos Responsables (Center for Responsible Lending, CFRL).

Tu mejor estrategia será llamar o hablar con un representante del banco y preguntarle si ofrecen una cuenta “Bank On” en su sucursal; este tipo de cuenta podría llamarse de otra manera. Si no hay ninguna disponible, pregunta si el banco ofrece cuentas que no cobran cargos por sobregiro y cómo obtener una.

2. Pregunta por otras tarifas

Es posible que te ofrezcan una cuenta sin cargos por sobregiros, pero eso no significa que no tendrás que pagar otros tipos de cargos, como los cargos por uso de cajeros automáticos y los cargos por cheques devueltos. Para obtener una imagen completa, deberás consultar las divulgaciones de tarifas de la cuenta, que pueden estar en formato PDF, dice Smith. Toma un café y haz clic para leer y evitar sorpresas.

Dependiendo de la cuenta, es posible que puedas optar por no recibir servicios de sobregiro para algunos tipos de transacciones, como compras con tarjeta de débito. Si lo haces, solo recuerda que el banco rechazará una compra o un retiro mayor que tu saldo.

3. Considera la protección contra sobregiros

Si tienes suficiente dinero para abrir otra cuenta de ahorros, considera optar por la protección contra sobregiros vinculándola a tu cuenta corriente. De esa manera, el dinero se transferirá de tu cuenta de ahorros a una cuenta corriente, si tu saldo se vuelve negativo. Quizá tengas que pagar una tarifa para usar este servicio, pero generalmente es más baja que la tarifa por sobregiro.

4. Configurar notificaciones de cuenta

Aprovecha al máximo las herramientas en línea para realizar un seguimiento de tu saldo y evitar sobregiros, dice Greg McBride, analista financiero en jefe de Bankrate. Configura alertas para recibir notificaciones cuando tu saldo caiga por debajo de $100, por ejemplo, o si vence el pago de una factura. De esa manera, puedes agregar dinero o cancelar la transacción para evitar un saldo negativo.

5. Solicita una exención de tarifas

Si recibes un cargo por sobregiro, es posible que puedas eliminar el cargo llamando al banco y solicitando un reembolso, dice Klein. Si has sido un buen cliente y rara vez has incurrido en estos cargos, es muy probable que el banco reembolse el monto.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.