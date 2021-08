Erika Buenfil desmiente salida de Televisa para entrar a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Erika Buenfil fue uno de los nombres de celebridades que sonaron para entrar a “La Casa de los Famosos” en Telemundo. Fue en el programa “Con Permiso” de Televisa donde Juan José Origel y Martha Figueroa soltaron el rumor de que Buenfil entraría al reality show que se grabará en México.

Sin embargo, la protagonista de telenovelas como “Marisol” y “Amores Verdaderos”, ya salió a desmentir que participaría en el show de Telemundo.

“Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en ‘Big Brother’ y no estaré en ese programa. #FakeNews“, escribió en Twitter la célebre estrella. “No inventen cosas. Feliz con la telenovela ‘Vencer el Pasado’ y después unas merecidas vacaciones. Besos“.

Buenfil actualmente participa en la telenovela de Televisa “Vencer El Pasado” en donde comparte créditos con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Actualmente el melodrama es uno de los más vistos en la televisión mexicana y pronto estrenará en Estados Unidos por Univision.

Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en #BigBrother. Y no estaré en ese programa #fakenews. No inventen cosas. Feliz con la telenovela #VencerElPasado y después unas merecidas vacaciones. Besos — Erika Buenfil. (@ebuenfil) August 5, 2021

“La Casa de los Famosos” de Telemundo es un reality show basado en el formato de “Big Brother” (“Gran Hermano”) pero esta vez con famosos. Héctor Sandarti y Jimena Gállego serán los conductores de esta competencia que estrenará el próximo 24 de agosto a las 7pm/6c.

Hasta ahora se han confirmado a Gabriela Spanic, Celia Lora, Uriel del Toro y Christian de la Campa para el reality show. Más nombres se irán dando confirme pasen los días y antes de su estreno.