Tragedia en el fútbol: muere hijo de Michael Ballack en accidente de tránsito

El mundo del fútbol despertó consternado este jueves por la noticia del sensible fallecimiento de Emilio Ballack, quien es hijo del ex futbolista alemán Michael Ballack, tras sufrir un accidente en una cuatrimoto o quad en Portugal.

Emilio tenía 18 años de edad y estaba pasando sus vacaciones en Troia, localidad portuguesa en la que Michael Ballack compró una propiedad para vacacionar hace algunos años. Información que suministró TV124.

Según el medio mencionado, el joven perdió la vida cuando la cuatrimoto cayó encima de su humanidad. Poco pudieron hacer los bomberos y socorristas que acudieron al sitio del accidente para intentar salvar la vida del segundo hijo de Michael.

“Todo los asociados con el Chelsea Football Club están conmocionados y entristecidos por la noticia del fallecimiento de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”, dedicó el Chelsea FC en sus redes sociales, equipo que defendió el alemán por varios años.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021