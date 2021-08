La mitad de la población de EE.UU. ya recibió las dos dosis de vacuna COVID-19

WASHINGTON – Estados Unidos ha vacunado ya a la mitad de su población con la pauta completa contra la covid-19, un hito que se alcanza días después de que la Unión Europea (UE) llegara a la misma meta, informó este viernes la Casa Blanca.

“El 50 % de los estadounidenses (de todas las edades) están ya completamente vacunados”, indicó el director de datos sobre la covid-19 de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar, en su cuenta oficial de Twitter.

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going! 🇺🇸

— Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) August 6, 2021