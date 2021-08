Avanza plan de infraestructura de Biden: pasará a votación en el Senado

WASHINGTON – El Senado de Estados Unidos acordó este sábado avanzar hacia la votación del plan de infraestructuras del presidente Joe Biden, un procedimiento que allana el camino de este importante proyecto.

Con 67 votos a favor y 27 en contra, los senadores acordaron poner fin al debate, eludiendo así el peligro de obstrucción de esta iniciativa.

La propuesta del plan de infraestructura pasará directamente a votación final en el Senado, aunque no quedó definido cuándo se dará la misma.

La propuesta de Biden logró esta vez el respaldo de 18 senadores republicanos, entre ellos John Cornyn (Texas) y Deb Fischer (Nebraska), quienes previamente habían votado en contra.

De lograr el aval del Senado, el proyecto pasará a manos de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata.

El Senado se reunió hoy por segundo fin de semana consecutivo para tratar, antes del receso de agosto, este plan que busca invertir aproximadamente un billón de dólares durante los próximos ocho años para la reconstrucción de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, abrió la jornada advirtiendo que permanecerán en sesión hasta que terminen su trabajo e indicó que pueden hacerlo “de la manera fácil o de la manera difícil”.

Sin embargo, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, -y uno de los ha promovido el proyecto- admitió antes de la votación que hay “muchas enmiendas pendientes” que mejorarían la legislación.

La votación tuvo lugar después de una semana de deliberaciones de las enmiendas individuales presentadas por los distintos senadores y luego de que el domingo pasado se lograra un acuerdo sobre el texto final, de 2,700 páginas.

El presidente Biden acudió este sábado a su cuenta de Twitter para defender el acuerdo bipartidista de infraestructura como una “inversión histórica”.

Biden aseguró que este proyecto, junto a su plan “Reconstruir mejor”, permitirá crear en promedio “dos millones de empleos bien remunerados cada año durante la próxima década”.

“No podemos permitirnos no hacerlo”, agregó.

The Bipartisan Infrastructure Deal is a historic, once-in-a-generation investment in our nation’s infrastructure. It will create good-paying, union jobs repairing our roads and bridges, replacing lead pipes, and building energy transmission lines.

We can’t afford not to do it.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2021