Plan de Infraestructura: un sector de los demócratas asegura que no votará la ley si no se expande el presupuesto

A pocos días de que el Plan de Infraestructura sea aprobado en el Pleno del Congreso conforme a los planes bipartidistas, hay quienes manifiestan que quizá esto no será posible. Esta postura viene de un sector de los demócratas, quienes amenazan con no votar si no se da una conciliación presupuestaria para tener más recursos que serían destinados a programas sociales.

Así lo dejó ver la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien por su postura pareció arrojar agua fría al impulso del proyecto de ley cuando dijo que existe la posibilidad de que nunca se apruebe el paquete bipartidista que propone un presupuesto de $1 billón de dólares.

Ocasio-Cortez externó a CNN que “si no hay un proyecto de ley de conciliación en la Cámara y si el Senado no aprueba un proyecto de ley de conciliación, no aprobaremos el proyecto de ley bipartidista”. La legisladora amagó que para votar a favor se requiere de un mayor presupuesto. La demócrata dijo que en la Cámara se tienen los votos “suficientes” para evitar la aprobación.

Ocasio-Cortez y otros legisladores del ala progresistas han criticado que el proyecto bipartidista no tiene los elementos necesarios para hacer avanzar la agenda demócrata. Esta postura la comparte la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien advirtió que no celebraría una votación sobre el proyecto de ley de infraestructura hasta que el proyecto de ley de conciliación sea de $3.5 billones y esté avalado por el Senado.

Rep. @AOC on the bipartisan infrastructure deal: "If there is not a reconciliation bill in the House and if the Senate does not pass a reconciliation bill, we will uphold our end of the bargain and not pass the bipartisan bill until we get all of these investments in." #CNNSOTU pic.twitter.com/QkUBYcbbra

— State of the Union (@CNNSotu) August 1, 2021