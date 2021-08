29 años Imbatibles: Estados Unidos logra el oro en basquet femenil de Tokio 2020

La Selección de Estados Unidos del basquet femenil se reafirmó como la reina de la disciplina al ganar por séptima vez la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

Desde los Juegos de Atlanta 1996 el Team Usa se ha posicionado en el primer puesto de la tabla, y en Tokio 2020 no fue la excepción.

Las estadounidenses vencieron al conjunto de Japón 90-75 en la final, y con la victoria igualó la racha del equipo masculino lograda entre 1963 y 1968.

Son 55 las victorias que consecutivas que ha logrado el equipo femenil. Su última derrota fue en la semifinal de las Olimpiadas de Barcelona 1992, Es decir, hace 29 años.

The Golden Gals!

With 5 gold medals EACH, @DianaTaurasi and @S10Bird have the record for most gold medals in Olympic basketball history. #TokyoOlympics pic.twitter.com/d34PDLOxXD

— Team USA (@TeamUSA) August 8, 2021