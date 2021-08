Ocho personas lesionadas por un incendio en Moreno Valley, en el condado de Riverside

Ocho personas, entre ellos cuatro ayudantes del alguacil, resultaron heridas en un incendio que ocurrió la madrugada de este domingo en un domicilio de Moreno Valley, en el condado de Riverside.

Residential Structure Fire in Moreno Valley Rptd @ 1:27 PM – 24300 Blk Dolan Dr. Firefighters are on scene of a working structure fire w/ 4 serious civilian injuries. All have been transported to area hospitals. Knockdown on fire.@CityofMoVal 5 ENG, 2 TRK, 3 CHIEF OFFICERS pic.twitter.com/PRabfTCDjX

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 8, 2021