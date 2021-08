Velocista noruego bate record histórico en Tokio 2020 y genera tremenda polémica por sus zapatillas

La disciplina del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio batió varios records mundiales, y uno de los más asombrosos fue el del noruego Karsten Warholm, quien ganó la final de los 400 metros con vallas.

El velocista acabó la prueba en solo 45.94 segundos, convirtiéndose en el primer hombre en lograrlo en menos de 46 segundos.

La cara de asombro del propio Warholm, que tenía el récord anterior en 46.70 desde el 1 de julio pasado en Oslo, ilustraba la magnitud increíble de su nuevo récord. “He soñado con esto como un maníaco”, aseguró.

Sin embargo, a través de redes sociales se desmeritó el logro del atleta, de parte de quienes afirmaron que su desempeño estuvo ayudado por “zapatillas voladoras”, con una tecnología de trampolín que le ayudaron a mejorar su salto.

One of the greatest athletics moments from the Olympics was Karsten Warholm's mesmerising world record of 45.94.

This is how it went down on Norwegian TV. pic.twitter.com/Pnp2624Ppr#Athletics #Olympics

— AW (@AthleticsWeekly) August 8, 2021