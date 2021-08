DaBaby retira su disculpa por realizar comentarios homófobos en uno de sus conciertos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Parece que al rapper DaBaby ya no le preocupan las consecuencias del escándalo que protagonizó hace unos días en el festival Rolling Loud de Miami, donde pregonó información falsa desde el escenario acerca de la transmisión del VIH y criticó las relaciones homosexuales, asegurando que contribuían a “la propagación de enfermedades mortales de transmisión sexual”.

Sorprendentemente, ahora el artista ha eliminado de su cuenta de Instagram la publicación que compartió el pasado 2 de agosto para salir al paso de la polémica que habían causado sus comentarios y pedir perdón públicamente a la comunidad LGBTQI+.

Por el momento el rapper no ha querido dar ninguna explicación acerca de los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión, por la que está siendo muy criticado en la esfera virtual, aunque lo cierto es que su disculpa no había logrado convencer a muchos en primer lugar. De hecho, no consiguió que dejaran de suspenderse las apariciones que tenía programadas en distintos eventos.

Tras el incidente, DaBaby lanzó el videoclip de su canción “Giving what it’s supposed to give”, que termina con un mensaje confuso que dice: “No luchen contra el odio con odio. Me disculpo por ser yo mismo de la misma forma que los demás quieren que la libertad sea suya”.

