De origen hispano, el niño que murió en incendio de Moreno Valley, en el condado de Riverside

De origen hispano era el niño que falleció en un incendio la madrugada de este domingo en una casa de Moreno Valley, en el condado de Riverside.

Joshua Cabrera, de un año, no pudo ser rescatado con vida por los ayudantes del alguacil que respondieron a la llamada de emergencia, a la 1:30 a.m.

Neighbors add to a heartbreaking memorial for Joshua Cabrera.

The 1yr old was killed & 3 family members critically burned in early morning house fire in Moreno Valley.@RSO deputies rushing in to save the family, but the toddler didn’t survive.

8,9,11 pm @ABC7 pic.twitter.com/IY3K5zasVr

— Leanne Suter (@abc7leanne) August 9, 2021