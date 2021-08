Mujer hispana denunció que fue drogada y violada en un bar de Fullerton

Una mujer hispana acusó que fue drogada y violada en un bar de la ciudad de Fullerton, en el condado Orange.

Samantha Velásquez denunció que fue agredida sexualmente la noche del 1 de agosto en el JP23 Urban Kitchen & Bar, localizado en el centro de Fullerton.

El pasado sábado, residentes de Fullerton se manifestaron frente a las instalaciones del negocio para exigir justicia para Samantha y otras mujeres agredidas.

I’m OTG here in front of Fullerton at a bar called JP23, where a group of about 30 are protesting. Activists alleging that the bar has created an atmosphere unsafe to women, and that they’ve not done enough to stop rapes. Several have stated the employees themselves are involved. pic.twitter.com/44W3x70wCj

