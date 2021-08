Por qué deberías considerar comprar el auto que tienes en arrendamiento financiero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si te estás acercando al final de tu contrato de arrendamiento financiero, conocido como leasing, en el mercado actual, podría ser una buena idea comprar el vehículo a la compañía de leasing. La mayoría de los contratos incluyen una cláusula para comprar el vehículo a un precio pre calculado establecido al comienzo del contrato. En tiempos normales, no suele ser un buen negocio, pero debido a la escasez de oferta de automóviles nuevos y usados y por los precios en alza, el precio de compra podría suponer un gran ahorro y capital real en el vehículo, si luego lo vendes a un tercero.

“Era imposible que la gente que redactó los contratos de leasing hace unos años supiera que esos autos hoy valdrían tanto”, explica Jake Fisher, director sénior del Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “Eso significa que probablemente ya acordaron venderte un auto por mucho menos de lo que vale hoy”.

Por ejemplo, Jen Stockburger, directora de operaciones del Centro de pruebas de autos (Auto Test Center) de CR, notó que el precio de compra de un Subaru Impreza 2018 que estaba arrendando era mucho menor que el valor de mercado del automóvil cuando buscó el precio por primera vez hace unos dos meses. Decidió comprar el automóvil que tenía en leasing por $15,760, después de hacer una búsqueda rápida en línea que le mostró que CarMax le daría $18,000 por él, una bonificación de más del 14%. Posiblemente, lo hubiera vendido por más dinero en una venta privada, pero terminó quedándose con el automóvil. Stockburger volvió a consultar este artículo y, al 23 de julio, CarMax le ofrecía aún más: $18,400, o casi un 17% por encima del precio de compra del leasing.

“Con la misma facilidad, podría haber comprado el contrato de leasing para luego vender el automóvil y ganar algo de dinero”, dice Stockburger.

Según los datos de TrueCar, una empresa que hace seguimiento de la industria automotriz, y que es socia de CR, los precios de los autos usados aumentaron un 35% en junio de este año en comparación con junio del 2018, cuando se estaban haciendo muchos de los cálculos para los autos que ahora salen del leasing. “Hay una fuerte relación entre las compras y los precios de los usados”, dice Nick Woolard, analista de TrueCar. “Cuando los precios de los usados son bajos, más clientes se van y dejan que el concesionario se quede con el vehículo”.

Por qué subieron los precios

Cuando finaliza el leasing de los automóviles, muchos consumidores simplemente deciden entregar el vehículo y alquilar uno nuevo del mismo fabricante. Pero las estadísticas han cambiado últimamente debido a la pandemia y la escasez global de los microchips necesarios para los autos nuevos, y esto hizo que los precios de los vehículos nuevos y usados subieran.

Si bien todo el mundo se quedó en casa el año pasado, y nadie compró automóviles, los fabricantes de semiconductores que proveen a los fabricantes de automóviles los microchips que necesitan para construir automóviles se encontraron en un dilema cuando las empresas de automóviles cerraron las líneas de producción, para que los trabajadores estuvieran seguros y para afrontar la fuerte caída de la demanda de automóviles nuevos. No es bueno para ninguna empresa tener existencias sin utilizar, pero afortunadamente para los fabricantes de semiconductores, se disparó la demanda de los productos que requieren chips y que la gente utiliza en casa, como televisores, tabletas, electrodomésticos inteligentes y otros similares. Las empresas de chips encontraron un destino para su producto.

A principios de este año, la demanda de los consumidores de automóviles nuevos y usados regresó con fuerza. Los fabricantes de automóviles necesitaban microchips, de 30 a 100 por automóvil, pero los proveedores estaban centrados en otros productos y recuperándose de incontables desafíos, incluido un incendio en una importante fábrica de chips. La industria de los semiconductores está trabajando para adaptarse a la nueva demanda, pero le está llevando tiempo ponerse en marcha. El Wall Street Journal informó esta semana que el CEO de Intel, Pat Gelsinger, predijo que la escasez de chips podría extenderse hasta 2023. Intel es un importante fabricante de microchips.

Debido a la escasez, los fabricantes de automóviles desaceleraron y detuvieron la producción de automóviles nuevos, lo que redujo la disponibilidad de estos y aumentó la demanda de los modelos usados.

¿Qué implica esto para tu contrato de leasing?

Según TrueCar, casi todos los contratos de leasing tienen una cláusula de compra que permite al consumidor comprar el automóvil en cualquier momento durante el leasing. Pero la tasa de depreciación se calcula previamente, por lo que la empresa de leasing no puede cambiar el precio de compra en función de las condiciones actuales del mercado. Aunque los precios extremadamente altos de los automóviles usados han puesto a muchos consumidores en una situación difícil, son una bendición para las personas que desean ejercer la compra en un contrato de leasing.

“La situación justifica, como mínimo, tomarse el tiempo para obtener una estimación del valor del vehículo y compararlo con el precio del contrato de leasing”, dice Nick Woolard de TrueCar.

Básicamente, existen dos opciones para la compra de un contrato de leasing. Puedes ejercer la compra del contrato de leasing y tener un automóvil por mucho menos de lo que pagarías por el mismo modelo si lo compraras en un concesionario o a un vendedor privado, o podrías ejercer la compra y luego vender el automóvil tú mismo. Considera que es posible que muchos fabricantes no permitan la compra de vehículos en leasing por parte de terceros: el caso en el que el consumidor ejerce la opción de compra del leasing, pero transfiere el vehículo directamente a un concesionario u otro comprador para evitar pagar impuestos sobre las ventas. (TrueCar dice que la mayoría de los estados exigen que los compradores paguen impuestos sobre las ventas cuando la propiedad se transfiere de la empresa de leasing). Si existe tal limitación contractual, deberías vender el automóvil tú mismo. Además, verifica si existen tarifas por la interrupción del contrato de leasing en caso de que decidas comprarlo anticipadamente.

La mejor opción para ti depende de tu situación. Si ya no necesitas el auto (porque, por ejemplo, ahora trabajas de forma remota), comprar y vender podría ser una buena opción. Sin embargo, si aún necesitas el automóvil, quedarte con el que tienes puede ser ventajoso. Para empezar, es posible que un vehículo de leasing todavía esté en garantía. Incluso si no es así y necesita reparaciones, CR recomienda analizar el costo de las reparaciones del automóvil que ya tienes. Hay dos razones para esto: primero, es probable que otro automóvil, nuevo o usado, sea más caro de lo que sería en circunstancias normales; en segundo lugar, ya estás familiarizado con los problemas de tu automóvil, mientras que uno nuevo puede tener problemas imprevistos. Podría ser mejor reparar el auto que ya tienes.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.