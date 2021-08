Familia demandó por muerte de ex militar a la policía de una ciudad del norte de California

La familia de Angelo Quinto demandó a la policía de la ciudad de Antioch, California, por la muerte del veterano militar quien, cuando sufría una crisis de salud mental, fue sometido a la fuerza por los agentes.

Family of a Filipino American Navy vet who died after police allegedly held a knee on his neck for 5 min are suing. #AngeloQuinto was 30.

Family called 911 during a mental crisis and say Antioch police put him in a handcuffed prone position as he pleaded "Please, don’t kill me." pic.twitter.com/rvs3xWDwlc

