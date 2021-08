Long Beach anima a los estudiantes a vacunarse antes del próximo ciclo escolar

La ciudad de Long Beach redobla sus esfuerzos para que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19 antes del inicio del próximo ciclo escolar, en el otoño.

Autoridades de la ciudad se asocian con funcionarios del sector educativo para que sean inmunizados los alumnos K12 y universitarios.

#COVIDVaccine UPDATE 📢 Our @LBHealthDept is offering extended hours & more vaccination clinics while partnering with the @LBSchools, @LBCityCollege, & @CSULB to encourage students to #GetVaccinated by fall.

Get a list of all our vaccine locations. ➡️ https://t.co/67l6kqf14C pic.twitter.com/sNp7tQ7MoG

— Long Beach Health (@LBHealthDept) August 7, 2021